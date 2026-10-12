Костюк, Снігур і Ястремська 13 жовтня зіграють стартові матчі турніру в Ухані

Українські тенісистки Марта Костюк (10), Дар'я Снігур (42) і Даяна Ястремська (103) 13 жовтня проведуть стартові матчі турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані.

Костюк має шостий номер посіву й розпочинає боротьбу з другого кола. Суперницею киянки стане представниця Греції Марія Саккарі (35), яка вже встигла в Ухані перемогти хорватку Донну Векич (36). Марта і Марія зустрічалися чотири рази, кожна має по дві перемоги. Останній їхній поєдинок датовано липнем 2024 року.

Снігур в першому раунді протистоятиме півфіналістці турніру в Пекіні бельгійці Елізе Мертенс (19). Спортсменки раніше не грали одна проти одної.

Ястремська у матчі першого кола поміряється силами з іспанкою Крістіною Букшею (38). Даяна двічі перемагала майбутню суперницю, зокрема на старті "тисячника" в Досі у лютому поточного року.

Підніше цього ж дня Ястремська разом із іншою українкою Ангеліною Калініною проведуть стартовий матч парного розряду проти дуету Александра Еала (Філіппіни)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).

Розклад матчів українок у Пекіні на 13 жовтня

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211





Перше коло одиночного розряду

06:00. Даяна Ястремська (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія), корт Court 1, 1-м запуском.

09:00*. Дар'я Снігур (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія), корт Court 2, 3-м запуском, після матчу Бултер – Шнайдер.





Друге коло одиночного розряду

09:00*. Марта Костюк (Україна) – Марія Саккарі (Греція), корт Dongfeng Voyah Center Court, 3-м запуском, після матчу Го – Кирстя.





Перше коло парного розряду

10:30*. Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Александра Еала (Філіппіни)/Зейнеп Сонмез (Туреччина), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Снігур – Мертенс.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні турнір в Ухані залишили українки Ангеліна Калініна (48) і Юлія Стародубцева (44).