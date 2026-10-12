Костюк, Снігур і Ястремська 13 жовтня зіграють стартові матчі турніру в Ухані
Українські тенісистки Марта Костюк (10), Дар'я Снігур (42) і Даяна Ястремська (103) 13 жовтня проведуть стартові матчі турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані.
Костюк має шостий номер посіву й розпочинає боротьбу з другого кола. Суперницею киянки стане представниця Греції Марія Саккарі (35), яка вже встигла в Ухані перемогти хорватку Донну Векич (36). Марта і Марія зустрічалися чотири рази, кожна має по дві перемоги. Останній їхній поєдинок датовано липнем 2024 року.
Снігур в першому раунді протистоятиме півфіналістці турніру в Пекіні бельгійці Елізе Мертенс (19). Спортсменки раніше не грали одна проти одної.
Ястремська у матчі першого кола поміряється силами з іспанкою Крістіною Букшею (38). Даяна двічі перемагала майбутню суперницю, зокрема на старті "тисячника" в Досі у лютому поточного року.
Підніше цього ж дня Ястремська разом із іншою українкою Ангеліною Калініною проведуть стартовий матч парного розряду проти дуету Александра Еала (Філіппіни)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).
Розклад матчів українок у Пекіні на 13 жовтня
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що напередодні турнір в Ухані залишили українки Ангеліна Калініна (48) і Юлія Стародубцева (44).