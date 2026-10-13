Ястремська занурилася в китайську культуру перед стартом у Ухані: тенісистка показала ніжні фото

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася з прихильниками новими світлинами з Китаю, де готується до виступу на престижному турнірі серії WTA 1000 в Ухані.

Перед стартом змагань спортсменка вирішила ближче познайомитися з місцевою культурою та продемонструвала незвичний образ із традиційними китайськими деталями.

Відповідні кадри Ястремська опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram. На фото українка позує на тлі китайського постера із зображенням віяла, а на іншій світлині показує прикрасу для волосся – традиційну паличку зі штучною квіткою на кінці, яку їй вплели у зачіску.

"Маленька частинка мене", – лаконічно підписала публікацію Даяна.

Тим часом українська тенісистка готується до старту на турнірі в Ухані. У вівторок, 13 жовтня, Ястремська має провести матч першого кола, у якому її суперницею стане іспанка Крістіна Букша, яка посідає 38-ме місце у світовому рейтингу.

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Раніше повідомлялося, що Даяна Ястремська залишила тисячник у Пекіні, поступившись представниці Австрії Сіньї Краус у третьому колі турніру.