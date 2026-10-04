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Ястремська залишила "тисячник" у Пекіні, поступившись третій ракетці Австрії

Денис Іваненко — 4 жовтня 2026, 07:55
Ястремська залишила тисячник у Пекіні, поступившись третій ракетці Австрії
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (111) поступилась представниці Австрії Сіньї Краус (95) у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 1 годину 34 хвилини та завершилася з рахунком 4:6, 1:6.

За поєдинок одеситка жодного разу не подала навиліт, зробила три подвійні помилки та стільки ж брейків. Її суперниця виконала три ейса, мала дві помилки на подачі й оформила сім брейків.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Третє коло, 4 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Сінья Краус (Австрія) 1:6, 4:6

Зазначимо, що тенісистки раніше не зустрічалися. До цього українка на турнірі впевнено пройшла Кеті Макнеллі (72) та Маю Хвалінську (21). 

Наступною суперницею Краус стане чешка Нікола Бартункова (34). Вона напередодні здолала другу ракетку світу Аріну Сабалєнка.

Нагадаємо, що Україну на турнірі продовжують представляти ще дві тенісистки. Пізніше свої поєдинки цього етапу зіграють Еліна Світоліна (7) і Дар'я Снігур (46).

Пекін Даяна Ястремська

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