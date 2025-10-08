Українська правда
Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал парного розряду в Ухані

Станіслав Матусевич — 8 жовтня 2025, 12:10
Людмила Кіченок (зліва) та Еллен Перес
Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес у другому колі парного розряду турніру серії WTA 1000 в Ухані поступилися дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 5-10.

За матч Кіченок і Перес 3 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 4 ейси, 3 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

Wuhan Open WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $3,654,693
Друге коло парного розряду, 8 жовтня

Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія)  Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) 7:5, 2:6, 10-5

Таким чином, українок на змаганні в Ухані не залишилося. Напередодні Марта Костюк програла свої стартові матчі як в одиночному, так і в парному розрядах.

Людмила Кіченок Ухань Еллен Перес WTA 1000

Людмила Кіченок

