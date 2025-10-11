Пегула обіграла Сабалєнку в матчі-трилері й вийшла у фінал в Ухані

Американка Джессіка Пегула (6) стала другою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. У півфіналі представниця США здолала "нейтральну" першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(2).

У вирішальному сеті Пегула програвала 2:5, після чого виграла 4 гейми поспіль, не зуміла подати на матч, втративши два матч-пойнти, і все ж дотиснула суперницю на тай-брейку.

7th WTA 1000 final for Jessica Pegula.pic.twitter.com/N23UuxYMal — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 11, 2025

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Півфінал, 11 жовтня

Джессіка Пегула (США) – Аріна Сабалєнка (-) 2:6, 6:4, 7:6(2)

Суперниці зустрічалися водинадцяте, американка перемогла втретє. У фінальному матчі турніру в Ухані 12 жовтня Пегула зіграє проти співвітчизниці Коко Гофф (3), із якою веде в очних протистояннях 4-2.

Зазначимо, що Джессіка провела уже 8 поспіль трисетових поєдинків, і в семи з них здобула перемогу.

Пегула візьме участь у сьомому фіналі "тисячників" і боротиметься за четвертий титул.

Нагадаємо, що Коко Гофф стала першою фіналісткою турніру в Ухані, впевнено обігравши італійку Жасмін Паоліні (8).