Гофф стала першою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Ухані

Третя ракетка світу американка Коко Гофф вийшла в фінал турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. У півфінальному матчі 21-річна спортсменка обіграла італійку Жасмін Паоліні (8).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

Зустріч відзначилася великою кількістю брейків: їх було зроблено 12 у 19 проведених геймах. Гофф у кожній партії взяла на одну подачу суперниці більше, ніж Паоліні.

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Півфінал, 11 жовтня

Коко Гофф (США) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:4, 6:3

Суперниці зустрічалися вшосте, рахунок рівний, 3:3. У вирішальному матчі змагань Гофф зіграє з сильнішою в матчі між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Джессікою Пегулою (6, США).

Коко проведе свій п'ятий фінал на "тисячниках" і спробує здобути третій титул.

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Ухані визначилися півфіналістки.