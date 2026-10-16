Картал – про перемогу над Світоліною в Ухані: Розуміла, наскільки завзятою суперницею є Еліна

Британська тенісистка Сонай Картал після перемоги у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані поділилася емоціями від свого першого в кар'єрі виходу до півфіналу змагання такого рівня.

Слова Картал наводить Великий теніс України.

"Н авіть після того, як я досить упевнено виграла перший сет, я розуміла, наскільки завзятою суперницею є Еліна. Тому знала, що до останнього зіграного очка не можу почуватися в безпеці. Я дуже пишаюся тією рішучістю, яку змогла продемонструвати в цьому матчі. Думаю, мені вдалося зберігати самовладання протягом усієї зустрічі", – заявила британка.

Картал подякувала китайським уболівальникам за створення гарної атмосфери на корті.

"Ц ього тижня я досягаю нових для себе вершин. Раніше я ніколи не виходила до півфіналу турніру WTA 1000. І, як я вже говорила в кожному інтерв'ю, мені неймовірно подобається грати тут, на цих кортах. Сьогодні атмосфера була чудовою для нас обох, тому хочу щиро подякувати всім уболівальникам на трибунах".

Нагадаємо, у півфінальному поєдинку турніру в Ухані 17 жовтня Картал зустрінеться з представницею Латвії Альоною Остапенко.