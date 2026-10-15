Світоліна отримала несподівану суперницю у чвертьфіналі турніру в Ухані

Суперницею Еліни Світоліної (6) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Ухані стала британка Сонай Картал (170), яка несподівано легко обіграла в матчі 1/8 фіналу італійку Жасмін Паоліні (33).

Гра тривала 1 годину 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

1/8 фіналу, 15 жовтня

Сонай Картал (Велика Британія) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 6:0

Світоліна і Картал зустрічалися двічі, обидва рази сильнішою була українка. На початку поточного року Еліна перемогла Сонай у важкому чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 250 в Окленді, де зрештою одеситка стала чемпіонкою.

Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 16 жовтня.

На старті турніру в Ухані Картал здолала іншу українку, Ангеліну Калініну (48).

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола китайського "тисячника" Світоліна обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову (43), а в 1/8 фіналу розібралася з китаянкою Го Ханьюй (240).