Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Світоліна отримала несподівану суперницю у чвертьфіналі турніру в Ухані

Станіслав Матусевич — 15 жовтня 2026, 13:57
Світоліна отримала несподівану суперницю у чвертьфіналі турніру в Ухані
Сонай Картал
Getty images

Суперницею Еліни Світоліної (6) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Ухані стала британка Сонай Картал (170), яка несподівано легко обіграла в матчі 1/8 фіналу італійку Жасмін Паоліні (33).

Гра тривала 1 годину 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $4,088,211
1/8 фіналу, 15 жовтня

Сонай Картал (Велика Британія) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 6:0

Світоліна і Картал зустрічалися двічі, обидва рази сильнішою була українка. На початку поточного року Еліна перемогла Сонай у важкому чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 250 в Окленді, де зрештою одеситка стала чемпіонкою.

Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 16 жовтня.

На старті турніру в Ухані Картал здолала іншу українку, Ангеліну Калініну (48).

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола китайського "тисячника" Світоліна обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову (43), а в 1/8 фіналу розібралася з китаянкою Го Ханьюй (240).

Еліна Світоліна Ухань Сонай Картал

Еліна Світоліна

Перемога на класі: огляд матчу 1/8 фіналу турніру в Ухані Світоліна – Го
Чотири роки магії та щастя: Світоліна зворушливо привітала донечку Скай із днем народження
Світоліна – про перемогу над Го Ханьюй в Ухані: Рада, що змогла повернутися в боротьбу у другому сеті
Світоліна вдруге в кар'єрі дісталася до ювілейної кількості виграних матчів за сезон
Світоліна обіграла 240 ракетку світу і вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Ухані

Останні новини