Світоліна претендує на титул: на "тисячнику" в Ухані визначилися чвертьфіналістки

На турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані визначилися чвертьфіналістки. До вісімки найкращих пройшла українка Еліна Світоліна (6) і стала найрейтинговішою тенісисткою серед тих, хто залишається у боротьбі за титул.

32-річна одеситка в матчі 1/8 фіналу обіграла китаянку Го Ханьюй (240) із рахунком 6:1, 6:4. У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться зі 170-ю ракеткою світу з Великої Британії Сонай Картал, яка несподівано розгромила італійку Жасмін Паоліні (33). Майбутні суперниці провели два очні поєдинки, в обох Еліна була сильнішою.

У нижній половині сітки разом із нашою спортсменкою залишилися латвійка Альона Остапенко (34) та "нейтральна" Діана Шнайдер (13). Остапенко перемогла канадійку Лейлу Фернандес (25) – 6:1, 1:6, 6:4. Шнайдер вибила з боротьби конкурентку Світоліної за місце на Підсумковому турнірі чешку Кароліну Мухову (7) – 7:5, 6:3.

Єдиною несподіванкою у верхній частині турнірної сітки стала поразка 11-ї ракетки світу американки Іви Йович від фіналістки Ролан Гаррос Маї Хвалінської (22) з популярним цього дня рахунком 1:6, 4:6.

Також далі пройшли полька Іга Швьонтек (9), що перемогла американку Ешлін Крюгер (68), та грекиня Марія Саккарі (35), яка розібралася з сенсаційною словачкою Мією Поганковою (202). Ці дві зустрічі завершилися так само – 6:1, 6:4.

Невелике різноманіття в рахунки матчів цього дня внесла Енн Лі (31) зі США. Вона перемогла кривдницю нашої Дар' ї Снігур Джаніс Тджен (47) з Індонезії – 6:1, 7:6(1).

Чвертьфінальні пари турніру WTA 1000 в Ухані

Іга Швьонтек (Польща) – Енн Лі (США)

Мая Хвалінська (Польща) – Марія Саккарі (Греція)

Еліна Світоліна (Україна) – Сонай Картал (Велика Британія)

– Сонай Картал (Велика Британія) Діана Шнайдер (-) – Альона Остапенко (Латвія)

Поєдинки відбудуться 16 жовтня. Матч за участю Еліни Світоліної орієнтовно розпочнеться о 07:30 за київським часом.