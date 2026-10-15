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Світоліна 16 жовтня зіграє чвертьфінальний матч турніру WTA 1000 в Ухані

Станіслав Матусевич — 15 жовтня 2026, 16:44
Світоліна 16 жовтня зіграє чвертьфінальний матч турніру WTA 1000 в Ухані
Еліна Світоліна
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) 16 жовтня зіграє чвертьфінальний матч турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані.

Суперницею українки стане 170-та ракетка світу Сонай Картал з Великої Британії. На шляху до чвертьфіналу вона здолала швейцарку Белінду Бенчич (12) та італійку Жасмін Паоліні (33).

Світоліна і Картал зустрічалися двічі. Обидва рази сильнішою була українка, зокрема у січневому чвертьфінальному поєдинку турніру WTA 250 в Окленді. Той матч закінчився важкою трисетовою перемогою Еліни, зрештою українка стала чемпіонкою змагань.

Розклад матчу Світоліної в Ухані на 16 жовтня

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $4,088,211

Чвертьфінал
07:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Сонай Картал (Велика Британія), корт Dongfeng Voyah Center Court, 2-м запуском, після матчу Шнайдер – Остапенко.
* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола китайського "тисячника" Світоліна обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову (43), а в 1/8 фіналу розібралася з китаянкою Го Ханьюй (240).

Еліна Світоліна Ухань Сонай Картал

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