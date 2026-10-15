Світоліна 16 жовтня зіграє чвертьфінальний матч турніру WTA 1000 в Ухані
Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) 16 жовтня зіграє чвертьфінальний матч турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані.
Суперницею українки стане 170-та ракетка світу Сонай Картал з Великої Британії. На шляху до чвертьфіналу вона здолала швейцарку Белінду Бенчич (12) та італійку Жасмін Паоліні (33).
Світоліна і Картал зустрічалися двічі. Обидва рази сильнішою була українка, зокрема у січневому чвертьфінальному поєдинку турніру WTA 250 в Окленді. Той матч закінчився важкою трисетовою перемогою Еліни, зрештою українка стала чемпіонкою змагань.
Розклад матчу Світоліної в Ухані на 16 жовтня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола китайського "тисячника" Світоліна обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову (43), а в 1/8 фіналу розібралася з китаянкою Го Ханьюй (240).