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Перемога на класі: огляд матчу 1/8 фіналу турніру в Ухані Світоліна – Го

Станіслав Матусевич — 15 жовтня 2026, 11:24
Перемога на класі: огляд матчу 1/8 фіналу турніру в Ухані Світоліна – Го
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) впевнено обіграла представницю Китаю Го Ханьюй (240) у матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Ухані й вийшла до чвертьфіналу змагань.

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $4,088,211
1/8 фіналу, 15 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Го Ханьюй (Китай) 6:1, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти сильнішої в матчі між Жасмін Паоліні (33, Італія) та Сонай Картал (170, Велика Британія).

Це вже шостий чвертьфінал у сезоні на турнірах WTA 1000 для лідерки українського тенісу й загалом 30-й у кар'єрі.

Еліна виступає в Ухані вперше з 2019 року. Найкращим її результатом на цьому турнірі є півфінал 2014-го.

Світоліна зробила ще один упевнений крок до потрапляння на листопадовий Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі.

Після поразки чешки Кароліни Мухової (7) у матчі 1/8 фіналу одеситка гарантовано залишиться на шостій позиції світового рейтингу після турніру в Ухані.

Нагадаємо, що у своєму стартовому матчі другого кола китайського "тисячника" Світоліна обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову (43).

огляд матчу Еліна Світоліна Ухань

Еліна Світоліна

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