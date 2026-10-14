Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Світоліна 15 жовтня проведе поєдинок за вихід у чвертьфінал турніру в Ухані

Станіслав Матусевич — 14 жовтня 2026, 17:52
Світоліна 15 жовтня проведе поєдинок за вихід у чвертьфінал турніру в Ухані
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) 15 жовтня зіграє матч 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані.

Суперницею одеситки стане 240 ракетка світу, господарка кортів Го Ханьюй. Тенісистки не провели між собою жодного офіційного поєдинку.

Розклад матчу Світоліної в Ухані на 15 жовтня

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $4,088,211

1/8 фіналу
07:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Го Ханьюй (Китай), корт Dongfeng Voyah Center Court, 2-м запуском, після матчу Мухова – Шнайдер.
* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що Світоліна напередодні перемогла у матчі другого кола турнірі в Ухані "нейтралку" Людмилу Самсонову. Еліна залишилася єдиною представницею України на "тисячнику".

розклад Еліна Світоліна Ухань

Еліна Світоліна

Тенісистка з третьої сотні рейтингу: визначилася суперниця Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Ухані
Світоліна – про перемогу над Самсоновою в Ухані: Було дуже важливо залишатися максимально зосередженою
"Нейтралка" не стала перешкодою: огляд матчу Світоліна – Самсонова в Ухані
Світоліна впоралася з росіянкою і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Ухані
Світоліна, Снігур і Ястремська 14 жовтня проведуть матчі другого кола турніру в Ухані

Останні новини