Світоліна 15 жовтня проведе поєдинок за вихід у чвертьфінал турніру в Ухані
Еліна Світоліна
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Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) 15 жовтня зіграє матч 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані.
Суперницею одеситки стане 240 ракетка світу, господарка кортів Го Ханьюй. Тенісистки не провели між собою жодного офіційного поєдинку.
Розклад матчу Світоліної в Ухані на 15 жовтня
Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $4,088,211
1/8 фіналу
07:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Го Ханьюй (Китай), корт Dongfeng Voyah Center Court, 2-м запуском, після матчу Мухова – Шнайдер.
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що Світоліна напередодні перемогла у матчі другого кола турнірі в Ухані "нейтралку" Людмилу Самсонову. Еліна залишилася єдиною представницею України на "тисячнику".