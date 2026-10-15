Світоліна – про перемогу над Го Ханьюй в Ухані: Рада, що змогла повернутися в боротьбу у другому сеті

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася емоціями від перемогу над китаянкою Го Ханьюй і виходу до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 в Ухані.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Д ругий сет був непростим. Мені довелося по-справжньому поборотися, щоб знайти свою гру. Я дуже рада, що змогла повернутися в боротьбу в другому сеті та показати хорошу, стабільну гру. Щаслива, що вдалося пройти далі", – сказала Світоліна.

Еліна розповіла, про що довго розмовляла зі своїм тренером Ендрю Беттлзом у перерві між сетами.

"Суперниця досить надовго пішла до туалету, тому я вирішила поговорити зі своїм тренером. Думаю, це чудово, коли маєш можливість поспілкуватися з людиною, яку знаєш уже багато років і яка може дати тобі кілька порад, підказати певні речі. Було приємно поговорити, не зациклюватися на власних думках, а провести нормальну розмову. Ми працюємо разом уже багато років, тому досить добре розуміємо одне одного".

16 жовтня українка проведе в Ухані чвертьфінальний поєдинок із переможницею гри між італійкою Жасмін Паоліні та британкою Сонай Картал.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола китайського "тисячника" Світоліна обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову (43).