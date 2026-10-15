Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Світоліна – про перемогу над Го Ханьюй в Ухані: Рада, що змогла повернутися в боротьбу у другому сеті

Станіслав Матусевич — 15 жовтня 2026, 11:08
Світоліна – про перемогу над Го Ханьюй в Ухані: Рада, що змогла повернутися в боротьбу у другому сеті
Еліна Світоліна
Скріншот із трансляції

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася емоціями від перемогу над китаянкою Го Ханьюй і виходу до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 в Ухані.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

ругий сет був непростим. Мені довелося по-справжньому поборотися, щоб знайти свою гру. Я дуже рада, що змогла повернутися в боротьбу в другому сеті та показати хорошу, стабільну гру. Щаслива, що вдалося пройти далі", – сказала Світоліна.

Еліна розповіла, про що довго розмовляла зі своїм тренером Ендрю Беттлзом у перерві між сетами.

"Суперниця досить надовго пішла до туалету, тому я вирішила поговорити зі своїм тренером. Думаю, це чудово, коли маєш можливість поспілкуватися з людиною, яку знаєш уже багато років і яка може дати тобі кілька порад, підказати певні речі.

Було приємно поговорити, не зациклюватися на власних думках, а провести нормальну розмову. Ми працюємо разом уже багато років, тому досить добре розуміємо одне одного".

16 жовтня українка проведе в Ухані чвертьфінальний поєдинок із переможницею гри між італійкою Жасмін Паоліні та британкою Сонай Картал.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола китайського "тисячника" Світоліна обіграла "нейтральну" Людмилу Самсонову (43).

Еліна Світоліна Ухань

Еліна Світоліна

Світоліна вдруге в кар'єрі дісталася до ювілейної кількості виграних матчів за сезон
Світоліна обіграла 240 ракетку світу і вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Ухані
Світоліна 15 жовтня проведе поєдинок за вихід у чвертьфінал турніру в Ухані
Тенісистка з третьої сотні рейтингу: визначилася суперниця Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Ухані
Світоліна – про перемогу над Самсоновою в Ухані: Було дуже важливо залишатися максимально зосередженою

Останні новини