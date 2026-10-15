Чотири роки магії та щастя: Світоліна зворушливо привітала донечку Скай із днем народження

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася зворушливим сімейним моментом у соціальних мережах. Українська тенісистка привітала свою доньку Скай із днем народження, опублікувавши спільне фото та присвятивши їй ніжні слова, сповнені любові й тепла.

Світоліна зізналася, що останні чотири роки стали для неї особливим періодом, наповненим щастям і незабутніми моментами.

У своєму дописі спортсменка назвала доньку своїм серцем, сонечком і найбільшим подарунком у житті, наголосивши, що жодних слів не вистачить, аби передати силу її почуттів.

"Чотири роки любові до тебе, чотири роки магії та чотири роки найсолодшого щастя, яке я коли-небудь знала. Ти — моє серце, моє сонечко та мій найбільший подарунок. Я люблю тебе більше, ніж здатні передати будь-які слова", — написала Еліна.

Нагадаємо, напередодні Світоліна в одному з інтерв'ю заявила, що не хоче бачити свою доньку Скай професійною тенісисткою.

Що стосується кар'єри самої Еліни, напередодні перша ракетка України вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Ухані, обігравши в матчі 1/8 фіналу китаянку Го Ханьюй.

У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти сильнішої в матчі між Жасмін Паоліні (33, Італія) та Сонай Картал (170, Велика Британія).