Світоліна вдруге в кар'єрі дісталася до ювілейної кількості виграних матчів за сезон

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна здобула свою 50-ту перемогу в матчах поточного сезону. Цей рубіж одеситці вдалося подолати вдруге в кар'єрі.

Про подію повідомляє Великий теніс України.

Світоліна 47 разів обігравала суперниць в індивідуальних матчах турнірів WTA та здобула 3 перемоги, виступаючи за збірну України в межах Кубку Біллі Джин Кінг. Загалом Еліна провела за сезон 66 поєдинків.

Вперше позначку в 50 виграних матчів перша ракетка України підкорила у найкращому для себе 2017 році. Тоді вона здобула 53 перемоги у 67 зустрічах.

Того сезону Еліна завоювала п'ять титулів WTA (три WTA 1000), уперше зіграла на WTA Finals і завершила рік на четвертому місці світового рейтингу.

Свою 50-ту перемогу в 2026 році Світоліна здобула в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Ухані над китаянкою Го Ханьюй.