Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Світоліна вдруге в кар'єрі дісталася до ювілейної кількості виграних матчів за сезон

Станіслав Матусевич — 15 жовтня 2026, 10:21
Світоліна вдруге в кар'єрі дісталася до ювілейної кількості виграних матчів за сезон
Еліна Світоліна
Getty images

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна здобула свою 50-ту перемогу в матчах поточного сезону. Цей рубіж одеситці вдалося подолати вдруге в кар'єрі.

Про подію повідомляє Великий теніс України.

Світоліна 47 разів обігравала суперниць в індивідуальних матчах турнірів WTA та здобула 3 перемоги, виступаючи за збірну України в межах Кубку Біллі Джин Кінг. Загалом Еліна провела за сезон 66 поєдинків.

Вперше позначку в 50 виграних матчів перша ракетка України підкорила у найкращому для себе 2017 році. Тоді вона здобула 53 перемоги у 67 зустрічах.

Того сезону Еліна завоювала п'ять титулів WTA (три WTA 1000), уперше зіграла на WTA Finals і завершила рік на четвертому місці світового рейтингу.

Свою 50-ту перемогу в 2026 році Світоліна здобула в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Ухані над китаянкою Го Ханьюй.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Світоліна обіграла 240 ракетку світу і вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Ухані
Світоліна 15 жовтня проведе поєдинок за вихід у чвертьфінал турніру в Ухані
Тенісистка з третьої сотні рейтингу: визначилася суперниця Світоліної в 1/8 фіналу турніру в Ухані
Світоліна – про перемогу над Самсоновою в Ухані: Було дуже важливо залишатися максимально зосередженою
"Нейтралка" не стала перешкодою: огляд матчу Світоліна – Самсонова в Ухані

Останні новини