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Огляд матчу Світоліна – Лі в 1/8 фіналу турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 7 жовтня 2026, 19:46
Огляд матчу Світоліна – Лі в 1/8 фіналу турніру в Пекіні
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні після перемоги в 1/8 фіналу над американкою Енн Лі (30).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
1/8 фіналу, 7 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Енн Лі (США) 6:2, 6:3

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка здобула дві перемоги. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти чинної олімпійської чемпіонки з Китаю Чжен Ціньвень (54).

Еліна у столиці Китаю повторила свій найкращий результат десятирічної давнини .

Світоліна вийшла у п'ятий для себе чвертьфінал "тисячників" у поточному сезоні. Поки у 2026 році одеситка на цій стадії не програвала.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Пекіні Світоліна здолала чешку Катерину Синякову (55), а в третьому раунді перемогла грекиню Марію Саккарі (33).

Енн Лі огляд матчу Еліна Світоліна

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