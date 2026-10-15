Швьонтек вийшла у чвертьфінал в Ухані й випередила Костюк у Чемпіонській гонці

Польська тенісистка Іга Швьонтек (9) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Ухані, обігравши в матчі 1/8 фіналу американку Ешлін Крюгер (68).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

1/8 фіналу, 15 жовтня

Іга Швьонтек (Польща) – Ешлін Крюгер (США) 6:1, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі Швьонтек зіграє проти сильнішої в матчі між Енн Лі (31, США) та Джаніс Тджен (47, Індонезія).

Іга здобула свою 150-ту перемогу на "тисячниках", зробивши це за 187 матчів. Це найшвидше серед семи тенісисток, які мають таку кількість звитяг з моменту запровадження нинішнього формату турнірів у 2009 році.

У Чемпіонській гонці за потрапляння на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса Швьонтек піднялася на дев'яту позицію, випередивши українку Марту Костюк. Якщо полька стане чемпіонкою в Ухані, то підніметься у топ-8 претенденток на участь у WTA Finals.

Костюк має примарні шанси на поїздку до Індіан-Веллса після поразки у другому колі китайського "тисячника".

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна (6) вийшла у чвертьфінал турніру в Ухані.