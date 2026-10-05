Швьонтек здійснила камбек і вийшла до 1/8 фіналу турніру в Пекіні

Польська тенісистка Іга Швьонтек (9) із великими труднощами вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні. В матчі третього кола вона здолала хорватку Донну Векич (40).

Гра тривала 2 години 41 хвилину і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(0), 6:2.

У другій партії Швьонтек поступалася 2:5 із двома брейками, однак зуміла уникнути поразки, перевела сет на тай-брейк, на якому не віддала суперниці жодного очка. Надалі особливої боротьби вже не було.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 5 жовтня

Іга Швьонтек (Польща) – Донна Векич (Хорватія) 4:6, 7:6(0), 6:2

Тенісистки зустрічалися вп'яте, полька неодмінно перемагала. У 1/8 фіналу Швьонтек зіграє проти Іви Йович (13, США).

Іга є прямою суперницею українки Марти Костюк як у рейтингу WTA, так і у Чемпіонській гонці. В обох цих змаганнях у режимі лайв наша тенісистка знаходиться на дев'ятій позиції, а Швьонтек – на десятій. Для випередження українки в рейтингу польці потрібно виграти в Пекіні ще один матч, а в гонці – два поєдинки.

Нагадаємо, що через травму правого зап'ястя Костюк пропускає турнір у Пекіні.