Швьонтек здійснила камбек і вийшла до 1/8 фіналу турніру в Пекіні
Польська тенісистка Іга Швьонтек (9) із великими труднощами вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні. В матчі третього кола вона здолала хорватку Донну Векич (40).
Гра тривала 2 години 41 хвилину і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(0), 6:2.
У другій партії Швьонтек поступалася 2:5 із двома брейками, однак зуміла уникнути поразки, перевела сет на тай-брейк, на якому не віддала суперниці жодного очка. Надалі особливої боротьби вже не було.
Іга Швьонтек (Польща) – Донна Векич (Хорватія) 4:6, 7:6(0), 6:2
Тенісистки зустрічалися вп'яте, полька неодмінно перемагала. У 1/8 фіналу Швьонтек зіграє проти Іви Йович (13, США).
Іга є прямою суперницею українки Марти Костюк як у рейтингу WTA, так і у Чемпіонській гонці. В обох цих змаганнях у режимі лайв наша тенісистка знаходиться на дев'ятій позиції, а Швьонтек – на десятій. Для випередження українки в рейтингу польці потрібно виграти в Пекіні ще один матч, а в гонці – два поєдинки.
Нагадаємо, що через травму правого зап'ястя Костюк пропускає турнір у Пекіні.