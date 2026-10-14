Сабалєнка програла у своєму першому матчі турніру в Ухані

Друга ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка, несподівано поступилася у стартовому для себе матчі другого кола турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. Кривдницею екслідерки світового рейтингу стала американка Енн Лі (31).

Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 7:6(5).

У другій партії Лі відігралася з рахунку 2:4 і в підсумку завершила поєдинок з десятого матч-пойнту.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Друге коло, 14 жовтня

Енн Лі (США) – Аріна Сабалєнка (-) 3:6, 6:4, 7:6(5)

Суперниці зустрічалися вчетверте, американка здобула першу перемогу. В 1/8 фіналу турніру в Ухані Лі зіграє проти представниці Індонезії Джаніс Тджен (47), яка трохи раніше здолала нашу Дар'ю Снігур (42).

Єдиною українкою, яка продовжує боротьбу на стадії 1/8 фіналу турніру в Ухані, залишається Еліна Світоліна (6).