Сабалєнка сенсаційно вилетіла в 1/16 "тисячника" в Пекіні

Друга ракетка світу Аріна Сабалєнка сенсаційно програла чеській тенісистці Ніколі Бартунковій (34) в 1/16 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала одну годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3 на користь 20-річної спортсменки.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 4 жовтня

Нікола Бартункова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 6:3

Зазначимо, що це було друге очне протистояння між тенісистками. Чешка взяла реванш за літню поразку в Берліні на стадії чвертьфіналу.

У наступному раунді Бартункова зіграє проти Сіньї Краус (95). Третя ракетка Австрії напередодні здолала Даяну Ястремську (111).

Нагадаємо, що Україну на турнірі продовжують представляти дві тенісистки. Пізніше свої поєдинки 1/16 фіналу зіграють Еліна Світоліна (7) і Дар'я Снігур (46).