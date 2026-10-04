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Сабалєнка сенсаційно вилетіла в 1/16 "тисячника" в Пекіні

Денис Іваненко — 4 жовтня 2026, 10:20
Сабалєнка сенсаційно вилетіла в 1/16 тисячника в Пекіні
Аріна Сабалєнка
Getty Images

Друга ракетка світу Аріна Сабалєнка сенсаційно програла чеській тенісистці Ніколі Бартунковій (34) в 1/16 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала одну годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3 на користь 20-річної спортсменки.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Третє коло, 4 жовтня

Нікола Бартункова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 6:3

Зазначимо, що це було друге очне протистояння між тенісистками. Чешка взяла реванш за літню поразку в Берліні на стадії чвертьфіналу.

У наступному раунді Бартункова зіграє проти Сіньї Краус (95). Третя ракетка Австрії напередодні здолала Даяну Ястремську (111).

Нагадаємо, що Україну на турнірі продовжують представляти дві тенісистки. Пізніше свої поєдинки 1/16 фіналу зіграють Еліна Світоліна (7) і Дар'я Снігур (46).

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