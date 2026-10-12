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Костюк стала п'ятою українкою, яка провела 200 тижнів у топ-50 рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 12 жовтня 2026, 13:38
Костюк стала п'ятою українкою, яка провела 200 тижнів у топ-50 рейтингу WTA
Марта Костюк
Twitter

Марта Костюк стала п'ятою представницею України, яка провела понад 200 тижнів у топ-50 рейтингу WTA. Очолює рейтинг Еліна Світоліна – 624 тижні.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Костюк дебютувала у першій півсотні рейтингу 1 листопада 2021-го, у віці 19 років.

Українки, які провели мінімум 200 тижнів у топ-50 рейтингу WTA

  1. Еліна Світоліна – 624
  2. Леся Цуренко – 233
  3. Даяна Ястремська – 232
  4. Альона Бондаренко – 227
  5. Марта Костюк – 201

Зазначимо що зараз до топ-50 входять п'ятеро українок. Окрім Світоліної та Костюк, це Дар'я Снігур (42), Юлія Стародубцева (44) та Ангеліна Калініна (48). Олександра Олійникова в оновленому 12 жовтня рейтингу WTA залишила першу півсотню й розміщується на 51 місці.

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