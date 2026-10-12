Костюк стала п'ятою українкою, яка провела 200 тижнів у топ-50 рейтингу WTA

Марта Костюк стала п'ятою представницею України, яка провела понад 200 тижнів у топ-50 рейтингу WTA. Очолює рейтинг Еліна Світоліна – 624 тижні.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Костюк дебютувала у першій півсотні рейтингу 1 листопада 2021-го, у віці 19 років.

Українки, які провели мінімум 200 тижнів у топ-50 рейтингу WTA

Еліна Світоліна – 624 Леся Цуренко – 233 Даяна Ястремська – 232 Альона Бондаренко – 227 Марта Костюк – 201

Зазначимо що зараз до топ-50 входять п'ятеро українок. Окрім Світоліної та Костюк, це Дар'я Снігур (42), Юлія Стародубцева (44) та Ангеліна Калініна (48). Олександра Олійникова в оновленому 12 жовтня рейтингу WTA залишила першу півсотню й розміщується на 51 місці.