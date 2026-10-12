Світоліна вперше за 5 років піднялася на шосту позицію в оновленому рейтингу WTA

В оновленому 12 жовтня рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялася на шосту позицію вперше за останні 5 років. Марта Костюк продовжує перебувати на десятому місці.

В топ-10 після виходу в фінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні дебютувала на третій сходинці "нейтральна" Мірра Андрєєва. Чешка Лінда Носкова, минулорічна фіналістка змагань, завершила боротьбу в 1/8 фіналу й з шостого місця перемістилася на восьме.

Серед українок повторила свій особистий рекорд Дар'я Снігур. Вихід в 1/8 фіналу "тисячника" підняв її на 42 позицію рейтингу.

Юлія Стародубцева зробила один крок угору (44), Ангеліна Калініна – два (48).

На чотири місця опустилася Олександра Олійникова й залишила топ-50. Киянка йде 51-ю.

Після виходу у третє коло в Пекіні на межі повернення до першої сотні знаходиться Даяна Ястремська (101).

Не брала участь у змаганнях, однак оновила власне найкраще досягнення Вероніка Подрез (124).

Завдяки фіналу турніру WTT у Бургасі особистий рекорд покращила й Анастасія Соболєва (167).

Катаріна Завацька з кваліфікації дісталася до чвертьфіналу челенджеру в Сучжоу, тому додала 18 позицій (248).

Рейтинг WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9696; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 7485; (5). Мірра Андрєєва (-) – 6371; (3). Джессіка Пегула (США) – 6225; (4). Коко Гофф (США) – 5974; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 5024; (8). Кароліна Мухова (Чехія) – 4773; (6). Лінда Носкова (Чехія) – 4679; (9). Іга Швьонтек (Польща) – 3999; (10). Марта Костюк (Україна) – 3910;

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42 (46). Дар'я Снігур (Україна) – 1254;

44 (45). Юлія Стародубцева (Україна) – 1165;

48 (50). Ангеліна Калініна (Україна) – 1107;

51 (47). Олександра Олійникова (Україна) – 1082;

101 (111). Даяна Ястремська (Україна) – 747;

124 (127). Вероніка Подрез (Україна) – 598;

167 (180). Анастасія Соболєва (Україна) – 457;

248 (266). Катаріна Завацька (Україна) – 304.

Нагадаємо, що Світоліна і Костюк борються за дві останні путівки на Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі.