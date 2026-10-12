Костюк підкорила вечірку тенісисток в Ухані: українка вразила розкішною сукнею

Українська тенісистка Марта Костюк привернула увагу ефектним образом на традиційній вечірці гравчинь перед стартом турніру WTA 1000 у китайському Ухані.

24-річна спортсменка обрала вишукану сукню молочного кольору від італійського бренду Miu Miu, яка підкреслила її фігуру та додала образу елегантності.

Захід зібрав провідних тенісисток світу, які готуються до одного з важливих турнірів осінньої частини сезону.

Костюк зробила ставку на стриманий, але ефектний стиль, обравши світле вбрання, яке вирізнялося витонченим силуетом. Образ українки став одним із приводів для уваги до неї ще до виходу на корт.

Нагадаємо, турнір у китайському Ухані відбудеться з 12 до 18 жовтня. До основної сітки змагань потрапили одразу шість представниць України, серед яких і Костюк, яка пропускала попередні турніри через травму.

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Марта отримала статус сіяної тенісистки, тому розпочне виступи одразу з другого кола. Її першою суперницею стане переможниця матчу між гречанкою Марією Саккарі та хорваткою Донною Векич.