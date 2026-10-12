Визначилася перша суперниця Костюк на турнірі WTA 1000 в Ухані

Українська тенісистка Марта Костюк (10) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Ухані зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі (35). Киянка пропускала перший раунд через восьмий номер посіву, а грекиня на старті обіграла хорватку Донну Векич (36).

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло, 12 жовтня

Марія Саккарі (Греція) – Донна Векич (Хорватія) 6:4, 6:2

Костюк і Саккарі провели між собою чотири очні поєдинки, кожна має по дві перемоги. Їхній матч в Ухані відбудеться у вівторок.

На попередньому "тисячнику" в Пекіні, який завершився 11 жовтня, Саккарі на стадії третього кола поступилася першій ракетці України Еліні Світоліній (6).

Марта повертається до виступів після відновлення від травми правого зап'ястя та майже місяця поза офіційними змаганнями.