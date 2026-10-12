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Визначилася перша суперниця Костюк на турнірі WTA 1000 в Ухані

Станіслав Матусевич — 12 жовтня 2026, 12:25
Визначилася перша суперниця Костюк на турнірі WTA 1000 в Ухані
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк (10) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Ухані зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі (35). Киянка пропускала перший раунд через восьмий номер посіву, а грекиня на старті обіграла хорватку Донну Векич (36).

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Перше коло, 12 жовтня

Марія Саккарі (Греція) – Донна Векич (Хорватія) 6:4, 6:2

Костюк і Саккарі провели між собою чотири очні поєдинки, кожна має по дві перемоги. Їхній матч в Ухані відбудеться у вівторок.

На попередньому "тисячнику" в Пекіні, який завершився 11 жовтня, Саккарі на стадії третього кола поступилася першій ракетці України Еліні Світоліній (6).

Марта повертається до виступів після відновлення від травми правого зап'ястя та майже місяця поза офіційними змаганнями.

Марта Костюк Ухань Марія Саккарі

Марта Костюк

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