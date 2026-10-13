Світоліна, Снігур і Ястремська 14 жовтня проведуть матчі другого кола турніру в Ухані
Українські тенісистки Еліна Світоліна (6), Дар'я Снігур (42) та Даяна Ястремська (103) 14 жовтня зіграють матчі другого кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. Ястремська цього ж дня виступить разом із Ангеліною Калініною у парі.
Світоліна протистоятиме "нейтральній" Людмилі Самсоновій (43). В єдиній особистій зустрічі на трав'яному корті Бад-Гомбурга влітку поточного року в трьох сетах перемогла українка.
Снігур поміряється силами з представницею Індонезії Джаніс Тджен (47). Тенісистки вперше зіграють одна проти одної.
Також не перетиналися в офіційних поєдинках Ястремська з 18-річною американкою Івою Йович (11).
Розклад матчів українок у Пекіні на 14 жовтня
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що напередодні у першому колі турніру в Ухані Снігур переграла бельгійку Елізе Мертенс (14), а Ястремська була сильнішою за іспанку Крістіну Букшу (38).