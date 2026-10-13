Світоліна, Снігур і Ястремська 14 жовтня проведуть матчі другого кола турніру в Ухані

Українські тенісистки Еліна Світоліна (6), Дар'я Снігур (42) та Даяна Ястремська (103) 14 жовтня зіграють матчі другого кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. Ястремська цього ж дня виступить разом із Ангеліною Калініною у парі.

Світоліна протистоятиме "нейтральній" Людмилі Самсоновій (43). В єдиній особистій зустрічі на трав'яному корті Бад-Гомбурга влітку поточного року в трьох сетах перемогла українка.

Снігур поміряється силами з представницею Індонезії Джаніс Тджен (47). Тенісистки вперше зіграють одна проти одної.

Також не перетиналися в офіційних поєдинках Ястремська з 18-річною американкою Івою Йович (11).

Розклад матчів українок у Пекіні на 14 жовтня

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211





Друге коло одиночного розряду

06:00. Еліна Світоліна (Україна) – Людмила Самсонова (-), корт Court 1, 1-м запуском.

07:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Іва Йович (США), корт Court 2, 2-м запуском, після матчу Картал – Бенчич.

09:00*. Дар'я Снігур (Україна) – Джаніс Тджен (Індонезія), корт Court 2, 3-м запуском, після матчу Ястремська – Йович.





Друге коло парного розряду

12:00*. Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Чжан Шуай (Китай), корт Court 1, 5-м запуском, після матчу Крюгер – Тараруді.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні у першому колі турніру в Ухані Снігур переграла бельгійку Елізе Мертенс (14), а Ястремська була сильнішою за іспанку Крістіну Букшу (38).