Визначилась перша суперниця Світоліної на "тисячнику" в Ухані

"Нейтральна" тенісистка Людмила Самсонова (43) стала суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної (6) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Ухані. Вона на старті змагань обіграла чешку Катерина Синякову (87).

Гра тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 5:7, 6:2.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло, 13 жовтня

Людмила Самсонова (-) – Катерина Синякова (Чехія) 6:1, 5:7, 6:2

Зазначимо, що Світоліна та Самсонова один раз грали між собою. У Бад-Гомбурзі українка здобула вольову перемогу.

Нагадаємо, що напередодні Даяна Ястремська (103) пробилась у друге коло турніру в Ухані. Вона здолала першу ракетку Іспанії Крістіну Буксу (38).