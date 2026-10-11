Світоліна розповіла, чому не хоче бачити свою доньку професійною тенісисткою

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що хоче бачити свою доньку Скай не професійною тенісисткою, а представницею іншого виду спорту.

Інтерв'ю Світоліної наводить ютуб-канал Tennis Insider Club.

"Ми хотіли б відкрити для неї якийсь інший вид спорту. Але їй подобається теніс. Мабуть, тому що щоразу, коли ми кудись їдемо, це тенісний турнір. Вона це знає. Перед кожним нашим матчем надсилає відео: "Давай! Переможи ту тітку" або "Переможи того хлопця". Теніс уже став природною частиною її життя. Ми точно не будемо проти, якщо вона захоче грати. Але примушувати не будемо. Для нас головне, щоб вона займалася спортом. Я переконана, що спорт дуже допомагає з дисципліною, допомагає справлятися з негативом і перемикати голову", – сказала Еліна.

Світоліна пояснила, наскільки важко тенісистці дійти до високого рівня у професійній кар'єрі й не хоче, щоб її донька пройшла через велику кількість неприємних моментів.

" Ми самі через стільки всього пройшли. Стільки жертв, стільки болю, стільки поганих моментів. Звичайно, були й хороші. Але коли озираєшся назад, не хочеться, щоб твоя дитина пережила всі ті погані речі. Можливо, інший спорт буде кращим. Вона дуже любить гольф. Тож спробуємо".

Нагадаємо, що наступного тижня Світоліна зіграє на представницькому турніру WTA 1000 в Ухані, де стартує з другого кола.