Костюк 7 жовтня проведе дві гри на турнірі в Ухані: визначився час початку матчів

Марта Костюк двічі вийде на корт 7 жовтня на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані.

В одиночному розряді українка зустрінеться з 12 сіяною чешкою Кароліною Муховою (15). Місяць тому Костюк поступилася цій суперниці в 1/8 фіналу US Open.

У парі з сербкою Ольгою Данилович Марта зіграє проти шостого сіяного дуету Го Ханьюй (Китай)/Александра Панова (-).

Розклад матчів Костюк в Ухані на 7 жовтня

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $3,654,693

Перше коло одиночного розряду

07:30*. Марта Костюк (Україна) – Кароліна Мухова (Чехія), корт 1, 2-м запуском, після матчу Аранго – Самсонова.

Перше коло парного розряду

10:30*. Марта Костюк (Україна)/Ольга Данилович (Сербія) – Го Ханьюй (Китай)/Александра Панова (-), корт 3, 4-м запуском, після матчу Андреєску/Юань – Тан/Ван.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Де дивитися матчі

Трансляцію турніру в Ухані в Україні можна подивитися на каналі Setanta Sports Plus.

Нагадаємо, що напередодні Даяна Ястремська поступилася німкені Лаурі Зігмунд на старті одиночного розряду турніру в Ухані.

Людмила Кіченок у парі з австралійкою Еллен Перес обіграли п'ятий сіяний дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).