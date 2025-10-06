Кіченок і Перес у парі обіграли п'ятих сіяних на турнірі в Ухані

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес на старті парного розряду турніру серії WTA 1000 в Ухані обіграли п'ятий сіяний дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

За матч Кіченок і Перес 3 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, 5 разів помилилися на подачі та зробили 1 брейк.

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $3,654,693

Перше коло парного розряду, 6 жовтня

Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) 6:4, 6:3

У наступному раунді змагань Кіченок і Перес зіграють із сильнішими в матчі між Терезою Міхаліковою (Словаччина)/Олівією Ніколлз (Велика Британія) та Маею Джойнт (Австралія)/Вікторією Мбоко (Канада).

Нагадаємо, що трохи раніше Даяна Ястремська (31) в Ухані не зуміла дограти поєдинок першого кола проти німкені Лаури Зігемунд (53).