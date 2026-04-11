Костюк і Олійникова зіграють на турнірі, де торік тріумфувала Світоліна

Українські тенісистки Марта Костюк (27) та Олександра Олійникова (68) наступного тижня виступлять на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані.

Костюк у статусі лідерки посіву в першому колі зіграє проти француженки Діан Паррі (95). У трьох попередніх очних зустрічах неодмінно перемагала українка.

Олійникова на старті змагань поміряється силами з 18-річною австрійкою Ліллі Таггер (117). Раніше тенісистки не перетиналися на корті. Поточного тижня Таггер дійшла до чвертьфіналу змагань у Лінці й у понеділок дебютує в топ-100 світового рейтингу.

Минулого сезону турнір в Руані виграла лідерка українського тенісу Еліна Світоліна.

Нагадаємо, що 10-11 квітня Костюк та Олійникова взяли участь у розгромній перемозі збірної України над командою Польщі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.