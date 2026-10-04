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Рибакіна знялася з "тисячника" в Ухані після сенсаційного вильоту в Пекіні

Станіслав Матусевич — 4 жовтня 2026, 14:42
Рибакіна знялася з тисячника в Ухані після сенсаційного вильоту в Пекіні
Єлєна Рибакіна
Getty images

Лідерка світового рейтингу Єлена Рибакіна з Казахстану не зіграє на турнірі серії WTA 1000 в Ухані через травму стопи.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

"Я вибачаюся перед уболівальниками, які з нетерпінням чекали на мій виступ. Мені потрібен час, щоб відпочити та відновитися. Дякую за ваше розуміння та постійну підтримку. Побачимося наступного року", – написала Рибакіна в інстаграмі.

Останні два місяці перша ракетка світу боролася з пошкодженням стопи, через яке змішена була знятися з чвертьфінального матчу на "тисячнику" в Цинциннаті у серпні.

Минулого року Рибакіна дійшла в Ухані до чвертьфіналу. Наступним турніром Єлени має стати змагання WTA 500 у китайському Нінбо, де вона є чинною чемпіонкою.

Нагадаємо, що напередодні Рибакіна сенсаційно вилетіла у стартовому для себе матчі другого кола турніру в Пекіні.

травма Ухань Єлєна Рибакіна

Єлєна Рибакіна

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