Костюк показала своє життя без фільтрів: купальник, Париж, теніс із мамою та відпочинок біля моря

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася з підписниками яскравою фотодобіркою, яка чудово передає різні сторони її життя поза кортом.

Публікацію спортсменка лаконічно підписала англійською — "Life has range", що можна перекласти як "Життя має різні грані".

На світлинах Костюк постала у найрізноманітніших образах та ситуаціях. Тенісистка показала кадри у купальнику, моменти морського відпочинку та звичайні веселощі. Не обійшлося й без спорту — Марта продемонструвала тренування та навіть зіграла у теніс разом зі своєю мамою.

Окреме місце у фотодобірці посіли подорожі та світські події. Костюк показала поїздку до Парижа, а також кадри з модного показу. Поруч із розкішними образами та мандрівками знайшлося місце і для більш домашніх моментів — українка поділилася фотографіями песиків.

Нагадаємо, Костюк продовжує відновлюватися від травми правого зап'ястя, якої вона зазнала у серпні на іншому "тисячнику" в Цинциннаті. Через ушкодження Марта відмовилася від участі від турніру серії WTA 1000 у китайському Пекіні.

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