Кіченок не змогла вийти у парний чвертьфінал в Індіан-Веллсі
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик не зуміли вийти у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У матчі другого кола вони програли п'ятому сіяному дуету Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія).
Гра тривала 1 годину 13 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 1:6.
За поєдинок Кіченок і Кравчик не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 2 ейси, 4 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.
Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія) – Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) 6:4, 6:1
Цій же парі україно-американський дует поступився у чвертьфіналі попереднього тисячника, який проходив у Дубаї.
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Індіан-Веллсі Кіченок і Кравчик перемогли словачку Терезу Міхалікову та британку Олівію Ніколлз.