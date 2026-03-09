Кіченок не змогла вийти у парний чвертьфінал в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик не зуміли вийти у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У матчі другого кола вони програли п'ятому сіяному дуету Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія).

Гра тривала 1 годину 13 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 1:6.

За поєдинок Кіченок і Кравчик не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 2 ейси, 4 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло парного розряду, 9 березня

Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія) – Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) 6:4, 6:1

Цій же парі україно-американський дует поступився у чвертьфіналі попереднього тисячника, який проходив у Дубаї.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Індіан-Веллсі Кіченок і Кравчик перемогли словачку Терезу Міхалікову та британку Олівію Ніколлз.