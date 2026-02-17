Українська правда
Кіченок і Кравчик дотиснули восьмих сіяних і вийшли у чвертьфінал парного розряду в Дубаї

Станіслав Матусевич — 17 лютого 2026, 15:04
Людмила Кіченок (справа) і Дезіре Кравчик
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї, ОАЕ, обігравши восьмий сіяний дует Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар (США).

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 16-14.

На супертай-брейку україно-американський дует лише з восьмого матч-пойнту, включно з одним потрійним, зумів дотиснути опоненток.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 1 раз подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки і 2 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, 2 рази помилилися на подачі та зробили 2 брейки.

Dubai Duty Free Tennis Championships WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Друге коло парного розряду, 15 лютого

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар (США) 6:2, 1:6, 16-14

У наступному колі змагань україно-американський дует зіграє проти сильніших у матчі між четвертими сіяними Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Круніч (Сербія) та Рутуджа Бхосале (Індія)/Пеангтарн Пліпуек (Таїланд).

Нагадаємо, що на старті турніру в Досі Кіченок і Кравчик обіграли японку Мію Като та угорку Фанні Штоллар.

