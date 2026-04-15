Кіченок і Кравчик без шансів програли стартовий матч у парному розряді в Штутгарті

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик не зуміла вийти у друге коло турніру серії WTA 500 у Штутгарті. На старті змагань треті сіяні розгромно поступилися дуету Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Квінн Глісон (США).

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 2:6.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, не помилялися на подачі та зробили 6 брейків.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)

Призовий фонд: €1,049,083

Перше коло парного розряду, 15 квітня

Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Квінн Глісон (США) – Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) 6:2, 6:2

Нагадаємо, що минулого тижня Людмила Кіченок разом зі своєю сестрою Надією допомогли збірній України другий рік поспіль вийти у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.