Костюк програла другий матч за день на турнірі в Ухані

Марта Костюк разом із сербкою Ольгою Данилович на старті парного розряду турніру серії WTA 1000 в Ухані поступилися шостому сіяному дуету Го Ханьюй (Китай)/Александра Панова (-).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 3:6.

За матч Костюк і Данилович не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, 2 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $3,654,693

Перше коло парного розряду, 7 жовтня

Го Ханьюй (Китай)/Александра Панова (-) – Марта Костюк (Україна)/Ольга Данилович (Сербія) 7:5, 6:3

На турнірі в Ухані залишилася одна представниця України. Людмила Кіченок зіграє матч другого кола парного розряду 8 жовтня.

Нагадаємо, що трохи раніше Марта Костюк програла стартовий матч одиночного розряду турніру в Ухані чешці Кароліні Муховій (22).