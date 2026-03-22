Кіченок і Кравчик програли на старті парного розряду в Маямі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик не зуміли вийти у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 в американському Маямі. На старті змагань вони програли чеському дуету Марі Бузкова/Тереза Валентова.

Гра тривала 2 години 18 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:7(2), 5-10.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 4 рази подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 4 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло парного розряду, 22 березня

Марі Бузкова/Тереза Валентова (Чехія) – Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) 5:7, 7:6(2), 10-5

Зазначимо, що чеська пара вперше виступає у такому складі.

Нагадаємо, що 22 березня матчі за вихід в 1/8 фіналу одиночного розряду в Маямі проведуть українки Еліна Світоліна та Марта Костюк.