Калініна і Ястремська знялися перед матчем парного розряду турніру WTA 1000 в Ухані

Українські тенісистки Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська знялися перед матчем другого кола парного розряду турніру серії WTA 1000 у китайському Ухані.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Наші гравчині мали зустрітися з другим сіяним дуетом Анна Даніліна (Казахстан)/Чжан Шуай (Китай). Таким чином, суперниці без боротьби пройшли до чвертьфіналу.

Причина зняття Калініної та Ястремської наразі невідомі. Воно може бути пов'язаним із проблемами Даяни з правим стегном, через які тенісистка брала медичний таймаут у матчі другого кола одиночного розряду проти Іви Йович.

Той поєдинок зрештою Ястремська програла.

Єдиною представницею України на турнірі в Ухані залишається Еліна Світоліна, яка вийшла в 1/8 фіналу, де 15 жовтня зустрінеться з сильнішою в матчі між американкою Кеті Волинець та китаянкою Го Ханьюй.