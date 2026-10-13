Калініна та Ястремська впевнено вийшли у друге коло парного розряду турніру в Ухані
Українські тенісистки Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська вийшли у друге коло турніру серії WTA 1000 в Ухані. На старті змагань вони обіграли дует Александра Еала (Філіппіни)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).
Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.
За матч Калініна і Ястремська не подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 7 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 3 помилки на подачі та 3 брейки.
Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Александра Еала (Філіппіни)/Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:2, 6:3
У наступному колі змагань українки зіграють проти другої сіяної пари Анна Даніліна (Казахстан)/Чжан Шуай (Китай).
Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Ухані Ястремська вийшла у друге коло, а Калініна поступилася на старті.