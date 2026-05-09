Одна українка 9 травня проведе матч третього кола турніру в Римі: визначився час
Олександра Олійникова
Олександра Олійникова (68) зіграє 9 травня поєдинок третього кола на турнірі серії WTA 1000 в Римі проти 13 ракетки світу чешки Лінди Носкової.
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Розклад матчу Олійникової в Римі на 9 травня
Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Третє коло одиночного розряду
13:30*. Олександра Олійникова (Україна) – Лінда Носкова (Чехія), корт Court 1, 2-м запуском, після матчу Муте – Льямас Руїс.
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що у стартовому матчі турніру в Римі Олійникова легко обіграла хорватку Петру Марчінко (69), а в другому колі здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі над 18 ракеткою світу данкою Кларою Таусон.