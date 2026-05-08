Ми підтримуємо українських гравчинь, – WTA відповіла Олійниковій на заяву про тиск із боку організації

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відреагувала на заяву Олександри Олійникової про тиск на тенісистку з боку організації.

Відповідну заяву WTA надіслала проекту Bounces журналіста Бена Ротенберга.

"WTA визнає, що війна в Україні, яка триває, має глибокий і дуже особистий вплив на багатьох наших спортсменок. Ми однозначно засуджуємо війну росії проти України та послідовно підтримуємо українських гравчинь від початку конфлікту.

Це надзвичайно чутлива ситуація, і ми розуміємо, що гравчині можуть мати сильні особисті погляди. Усі спортсменки WTA мають право висловлюватися. Водночас WTA прагне підтримувати професійне та поважне середовище для всіх спортсменок незалежно від національності чи країни походження. Наш Кодекс поведінки існує саме для того, щоб послідовно підтримувати цей стандарт у Турі.

Ми постійно спілкуємося з гравчинями, щоб взаємодія в Турі залишалася професійною та шанобливою навіть у моменти підвищеної чутливості. Будь-які питання щодо поведінки розглядаються через встановлені конфіденційні процедури".