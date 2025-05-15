Соболєва не змогла вийти у півфінал турніру ITF у Словаччині

Анастасія Соболєва (225) не змогла вийти у півфінал турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві.

Українка за 1 годину 1 хвилину поступилася француженці Кароль Монне (278) з рахунком 1:6, 1:6.

Анастасія за матч не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку її суперниці теж жодного ейсу, 3 помилки на подачі та 6 брейків.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, грунт

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 15 травня

Кароль Монне (Франція) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:1, 6:1

Це була третя зустріч суперниць, француженка вийшла вперед, 2:1.

У наступному колі змагань Монне зіграє з німкенею Тамарою Корпач (169).

Нагадаємо, що на старті турніру у Трнаві Соболєва впевнено перемогла нідерландку Аріанне Хартоно (188), а у другому колі на відмові пройшла першу сіяну угорку Далму Гальфі (95).