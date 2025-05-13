Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Соболєва та Завацька з різним ступенем успішності стартували на турнірі ITF у Трнаві

Станіслав Матусевич — 13 травня 2025, 19:18
Соболєва та Завацька з різним ступенем успішності стартували на турнірі ITF у Трнаві
Катаріна Завацька
WTA

Анастасія Соболєва (225) та Катаріна Завацька (264) по-різному стартували на турнірі серії ITF W75 у словацькій Трнаві.

Соболєва за 1 годину 33 хвилини впевнено перемогла нідерландку Аріанне Хартоно (188) з рахунком 6:2, 6:2.

Завацька натомість за 1 годину 56 хвилин поступилася іншій представниці Нідерландів, другій сіяній Аранчі Рус (103) – 2:6, 3:6.

ITF W75, Trnava
Трнава, Словаччина, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 13 травня

Анастасія Соболєва (Україна) – Аріанне Хартоно (Нідерланди) 6:2, 6:2

Аранча Рус (Нідерланди) – Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 6:3

У настпуному колі змагань Соболєва зустрінеться з першою сіяною угоркою Далмою Галфі (95).

Нагадаємо, що на турнірі аналогічної категорії у хорватському Загребі Олександра Олійникова впевнено подолала перше коло змагань.

ITF Катаріна Завацька Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

Соболєва не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Празі
Соболєва успішно стартувала на турнірі ITF у Празі
Світоліна – знову серед 15 найкращих, Костюк піднялася на 9 позицій в оновленому рейтингу WTA
Світоліна піднялася на одну сходинку, Костюк втратила 11 позицій в оновленому рейтингу WTA
Одна з трьох українок пройшла перше коло на турнірі ITF у Словенії

Останні новини