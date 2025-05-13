Соболєва та Завацька з різним ступенем успішності стартували на турнірі ITF у Трнаві

Анастасія Соболєва (225) та Катаріна Завацька (264) по-різному стартували на турнірі серії ITF W75 у словацькій Трнаві.

Соболєва за 1 годину 33 хвилини впевнено перемогла нідерландку Аріанне Хартоно (188) з рахунком 6:2, 6:2.

Завацька натомість за 1 годину 56 хвилин поступилася іншій представниці Нідерландів, другій сіяній Аранчі Рус (103) – 2:6, 3:6.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 13 травня

Анастасія Соболєва (Україна) – Аріанне Хартоно (Нідерланди) 6:2, 6:2

Аранча Рус (Нідерланди) – Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 6:3

У настпуному колі змагань Соболєва зустрінеться з першою сіяною угоркою Далмою Галфі (95).

Нагадаємо, що на турнірі аналогічної категорії у хорватському Загребі Олександра Олійникова впевнено подолала перше коло змагань.