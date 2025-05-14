Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Соболєва на відмові пройшла першу сіяну і зіграє в чвертьфіналі у Трнаві

Станіслав Матусевич — 14 травня 2025, 13:01
Соболєва на відмові пройшла першу сіяну і зіграє в чвертьфіналі у Трнаві
Анастасія Соболєва
Instagram Анастасії Соболєвої

Анастасія Соболєва (225) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві.

Українка рівно за 1 годину виграла в першої сіяної угорки Далми Гальфі (95) стартовий сет з рахунком 7:6(3), після чого її суперниця відмовилася продовжувати боротьбу.

ITF W75, Trnava
Трнава, Словаччина, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 14 травня

Анастасія Соболєва (Україна) – Далма Гальфі (Угорщина) 7:6(3), відмова Гальфі

Це була друга зустріч суперниць. Минулого тижня на турнірі у Трнаві аналогічного рівня Гальфі обіграла українку.

У наступному колі змагань Соболєва зіграє з переможницею матчу між Кароль Монне (278, Франція) та Єленою Пріданкіною (171, -).

Нагадаємо, що напередодні на старті турніру у Трнаві Соболєва впевнено перемогла нідерландку Аріанне Хартоно (188).

ITF Анастасія Соболєва Далма Гальфі

Анастасія Соболєва

Соболєва та Завацька з різним ступенем успішності стартували на турнірі ITF у Трнаві
Соболєва не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Празі
Соболєва успішно стартувала на турнірі ITF у Празі
Світоліна – знову серед 15 найкращих, Костюк піднялася на 9 позицій в оновленому рейтингу WTA
Світоліна піднялася на одну сходинку, Костюк втратила 11 позицій в оновленому рейтингу WTA

Останні новини