Соболєва на відмові пройшла першу сіяну і зіграє в чвертьфіналі у Трнаві

Анастасія Соболєва (225) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві.

Українка рівно за 1 годину виграла в першої сіяної угорки Далми Гальфі (95) стартовий сет з рахунком 7:6(3), після чого її суперниця відмовилася продовжувати боротьбу.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, грунт

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 14 травня

Анастасія Соболєва (Україна) – Далма Гальфі (Угорщина) 7:6(3), відмова Гальфі

Це була друга зустріч суперниць. Минулого тижня на турнірі у Трнаві аналогічного рівня Гальфі обіграла українку.

У наступному колі змагань Соболєва зіграє з переможницею матчу між Кароль Монне (278, Франція) та Єленою Пріданкіною (171, -).

Нагадаємо, що напередодні на старті турніру у Трнаві Соболєва впевнено перемогла нідерландку Аріанне Хартоно (188).