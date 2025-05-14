Соболєва на відмові пройшла першу сіяну і зіграє в чвертьфіналі у Трнаві
Анастасія Соболєва
Instagram Анастасії Соболєвої
Анастасія Соболєва (225) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві.
Українка рівно за 1 годину виграла в першої сіяної угорки Далми Гальфі (95) стартовий сет з рахунком 7:6(3), після чого її суперниця відмовилася продовжувати боротьбу.
ITF W75, Trnava
Трнава, Словаччина, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 14 травня
Анастасія Соболєва (Україна) – Далма Гальфі (Угорщина) 7:6(3), відмова Гальфі
Це була друга зустріч суперниць. Минулого тижня на турнірі у Трнаві аналогічного рівня Гальфі обіграла українку.
У наступному колі змагань Соболєва зіграє з переможницею матчу між Кароль Монне (278, Франція) та Єленою Пріданкіною (171, -).
Нагадаємо, що напередодні на старті турніру у Трнаві Соболєва впевнено перемогла нідерландку Аріанне Хартоно (188).