Костюк не зіграє в Токіо і заявила про завершення азійської серії турнірів

Українська тенісистка Марта Костюк після зняття у другому колі турніру в Нінбо повідомила, що завершила азійську серію турнірів через рецидив травми зап'ястя.

Про це киянка оголосила у своєму інстаграмі.

"Біль у зап'ясті повернувся, і як би мені не хотілося продовжувати грати, я розумію, що потрібен час на відновлення. Сподіваюся незабаром повернутися на корт. Дякую за вашу підтримку. До зустрічі наступного року, Азіє!", – написала Костюк.

Марта перебувала у заявці турніру серії WTA 500, який наступного тижня відбудеться в Токіо. Відповідно, у столиці Японії тенісистка не виступить.

Костюк має можливість потрапити на Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі у статусі першої запасної. На змагання кваліфікувалася перша ракетка України Еліна Світоліна.