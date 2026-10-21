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Костюк не зіграє в Токіо і заявила про завершення азійської серії турнірів

Станіслав Матусевич — 21 жовтня 2026, 19:28
Костюк не зіграє в Токіо і заявила про завершення азійської серії турнірів
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк після зняття у другому колі турніру в Нінбо повідомила, що завершила азійську серію турнірів через рецидив травми зап'ястя.

Про це киянка оголосила у своєму інстаграмі.

"Біль у зап'ясті повернувся, і як би мені не хотілося продовжувати грати, я розумію, що потрібен час на відновлення. Сподіваюся незабаром повернутися на корт. Дякую за вашу підтримку. До зустрічі наступного року, Азіє!", – написала Костюк.

Марта перебувала у заявці турніру серії WTA 500, який наступного тижня відбудеться в Токіо. Відповідно, у столиці Японії тенісистка не виступить.

Костюк має можливість потрапити на Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі у статусі першої запасної. На змагання кваліфікувалася перша ракетка України Еліна Світоліна.

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