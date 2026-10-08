На турнірі WTA 1000 в Пекіні визначилася перша півфінальна пара

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (5) стала суперницею чешки Ніколи Бартункової (34) у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфінальному матчі Андрєєва перемогла свою співвітчизницю Єкатерину Александрову (28).

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 7:6(3).

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Чвертьфінал, 8 жовтня

Мірра Андрєєва (-) – Єкатерина Александрова (-) 7:6(4), 7:6(3)

Андрєєва і Бартункова зустрічалися на US Open-2026. У третьому колі мейджора "нейтралка" здобула перемогу у двох сетах.

Нагадаємо, що трохи раніше Бартункова завдала сенсаційного розгрому іншій чешці Кароліні Муховій (8) у чвертьфіналі турніру в Пекіні. Завдяки поразці Мухової, українка Еліна Світоліна з наступного тижня вперше за останні 5 років підніметься на шосту сходинку рейтингу WTA.