Друга та третя ракетки світу не без проблем подолали друге коло "тисячника" в Торонто

Казахстанка Єлена Рибакіна (2) та американка Джессіка Пегула (3) провели важкі матчі у другому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто.

Рибакіна за дві з половиною години здолала австралійку Дар'ю Касаткіну (61) з рахунком 6:3, 5:7, 6:4.

Пегула витратила на пів години менше часу на перемогу над полькою Магдаленою Френх (45) – 3:6, 6:3, 6:2.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 5 серпня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Дар'я Касаткіна (Австралія) 6:3, 5:7, 6:4

Джессіка Пегула (США) – Магдалена Френх (Польща) 3:6, 6:3, 6:2

Зазначимо, що Пегула ставала переможницею турніру в Торонто у 2024 році.

Нагадаємо, що напередодні у третє коло Відкритої першості Канади вийшли українки Еліна Світоліна (9) та Марта Костюк (11).