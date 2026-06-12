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Рибакіна була близька до поразки від 38-річної німкені на турнірі в Лондоні

Станіслав Матусевич — 12 червня 2026, 16:22
Рибакіна була близька до поразки від 38-річної німкені на турнірі в Лондоні
Єлена Рибакіна
Getty Images

Друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна з великими труднощами обіграла 38-річну німкеню Татьяну Марію і вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 500 у Лондоні.

Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(4), 7:5, 6:0.

У другій партії за рахунку 4:5 Рибакіна мала 0:30 на власній подачі. Представниця Казахстану зуміла врятувати цей гейм і взяла наступні 8 до закінчення зустрічі.

HSBC Championships – WTA 500
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $1,915,000
Друге коло, 12 червня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Татьяна Марія (Німеччина) 6:7(4), 7:5 6:0

12 червня Рибакіна проведе також і чвертьфінальний поєдинок проти британки Кеті Бултер (73).

Зазначимо, що Марія є чинною чемпіонкою турніру в Лондоні.

Нагадаємо, Марта Костюк знялася зі змагань у столиці Великої Британії через травму ноги.

Лондон Єлєна Рибакіна Татьяна Марія

Лондон

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