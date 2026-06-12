Перша сіяна турніру в Лондоні не змогла виграти два трисетові поєдинки за день

Друга ракетка світу і лідерка посіву турніру серії WTA 500 у Лондоні казахстанка Єлена Рибакіна поступилася у чвертьфінальному поєдинку господарці кортів Кеті Бултер (73).

Гра тривала 2 години 39 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 4:6.

HSBC Championships – WTA 500

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $1,915,000

Чвертьфінал, 12 червня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Кеті Бултер (Велика Британія) 5:7, 6:2, 4:6

Суперниці зустрічалися втретє, Бултер здобула першу перемогу й у півфіналі зіграє проти "лакі-лузерки" Донни Векич (76, Хорватія).

Зазначимо, що 12 червня Рибакіна через затяжні дощі в Лондоні змушена була проводити й матч другого кола, в якому насилу здолала 38-річну німкеню Татьяну Марію (52).