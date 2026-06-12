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Перша сіяна турніру в Лондоні не змогла виграти два трисетові поєдинки за день

Станіслав Матусевич — 12 червня 2026, 23:26
Перша сіяна турніру в Лондоні не змогла виграти два трисетові поєдинки за день
Єлена Рибакіна
Getty images

Друга ракетка світу і лідерка посіву турніру серії WTA 500 у Лондоні казахстанка Єлена Рибакіна поступилася у чвертьфінальному поєдинку господарці кортів Кеті Бултер (73).

Гра тривала 2 години 39 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 4:6.

HSBC Championships – WTA 500
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $1,915,000
Чвертьфінал, 12 червня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Кеті Бултер (Велика Британія) 5:7, 6:2, 4:6

Суперниці зустрічалися втретє, Бултер здобула першу перемогу й у півфіналі зіграє проти "лакі-лузерки" Донни Векич (76, Хорватія).

Зазначимо, що 12 червня Рибакіна через затяжні дощі в Лондоні змушена була проводити й матч другого кола, в якому насилу здолала 38-річну німкеню Татьяну Марію (52).

Лондон Єлєна Рибакіна Кеті Бултер

Єлєна Рибакіна

Рибакіна була близька до поразки від 38-річної німкені на турнірі в Лондоні
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