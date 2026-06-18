Рибакіна вилетіла: визначилася несподівана суперниця Світоліної у чвертьфіналі турніру в Берліні

21-річна представниця Філіппін Александра Еала (35) перемогла другу ракетку світу з Казахстану Єлену Рибакіну в другому колі турніру серії WTA 500 у Берліні й у чвертьфіналі зіграє проти Еліни Світоліної (8).

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

У першій партії Еала відігралася з 1:4, а в другому сеті для перемоги їй вистачило єдиного брейку.

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Друге коло, 18 червня

Александра Еала (Філіппіни) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 7:5, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге за півтора місяці, кожна має по одній перемозі.

Поєдинок Еали проти Світоліної відбудеться 19 червня, час початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна обіграла уродженку України німкеню Єву Лис (80) у другому колі турніру в Берліні.